 

Иран объяснил удар по украинскому самолету «человеческой ошибкой»

12.07.2020, 16:40, Новости дня

Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит ранее в этом году из-за «человеческой ошибки».

Управление гражданской авиации Ирана заявило вечером в субботу, что катастрофа «произошла из-за человеческой ошибки в следовании процедуре» настройки радара.

Неверная настройка вызвала «ошибку в 107 градусов» в системе, заявил Иран.

В ту же ночь, когда был сбит самолет, Иран осуществил баллистическую ракетную атаку против американских солдат в Ираке.

Атака стала ответом на убийство высокопоставленного иранского генерала в результате американского ракетного удара по Ираку.

В результате крушения украинского самолета, все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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