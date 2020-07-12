 

На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение

12.07.2020, 16:30, Новости дня

На границе Азербайджана и Армении около полудня произошли вооруженные бои, есть информация о потерях.

«Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок. Имеются потери с обеих сторон. В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку», – сообщили РИА «Новости»  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

«В результате боев азербайджанская сторона потеряла двоих военнослужащих, пятеро ранены. В результате адекватных мер противник понес потери и отступил», – уточнили в азербайджанском министерстве.

В Ереване в свою очередь заявили, что азербайджанские вооруженные силы пытались нарушить армянскую границу.

«Сегодня в 12.30 [11.30 мск] азербайджанские ВС по непонятным для нас причинам на машине УАЗ попытались нарушить госграницу Армении в направлении области Тавуш. После предупреждений армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив машину, вернулись на свои позиции. После этого военнослужащие Азербайджана опять попытались захватить армянскую позицию, подвергнув ее артиллерийскому обстрелу», – передает ТАСС сообщение минобороны Армении.

В военном ведомстве уточнили, что после ответа армянской стороны азербайджанские военнослужащие отступили, у них есть потери. «Со стороны армянских ВС потерь нет», – говорится в сообщении.

Ранее минобороны Азербайджана заявило, что с Арменией нужно говорить «только на языке силы» и пообещало «полностью сокрушить противника» в случае возобновления военных действий.



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