 

Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

12.07.2020, 16:30, Разное

Специалист по диетологии пояснил о правильном питании, помогающем не набирать вес. По мнению турецкого эксперта Беррина Йигита, в контроле фигуры помогут напитки.
В первую очередь, пишет «Инфореактор», следует употреблять больше воды, она не только утоляет жажду, но и восполняет жидкостной баланс организма. Еще одним полезным напитком является чай из трав, который пьют как горячим, так и холодным.

Мята и лед помогут освежиться в жаркую погоду, а большое количество антиоксидантов избавит от лишних килограммов и позволит избежать повышения массы тела. При этом следует отдавать предпочтение домашним чаям, поскольку в готовых, продающихся в магазинах содержится много красителей, сахара и консервантов.

Такая же ситуация и со свежевыжатыми соками, пить их необходимо, тщательно выбирая продукцию. Из-за высокого процента глюкозы в них, такие напитки могут привести к увеличению веса. Поэтому лучше принимать не более одного стакана сока, смешав его с овощами. Оптимально же и вовсе отказаться от напитка, съев вместо него свежий фрукт.



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