Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

12.07.2020, 16:16, Новости дня

Невеста, скончавшаяся на собственной свадьбе, во время торжества съела несколько конфет с орехами, на которые у нее была аллергия.

Свадебный ужин проходил в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно. В один момент невесте стало плохо, девушка начала задыхаться прямо за столом. Прибывшие медики не смогли ее спасти, передает «Московский комсомолец»,

По предварительным данным, невеста умерла от анафилактического шока. С детства погибшая страдала от аллергии на орехи. При составлении меню на свадьбу близкие просили исключить их из всех блюд. Однако в состав конфет, находившихся на столах, входили фрагменты орехов. Как рассказали близкие девушки, она съела несколько конфет, и ей стало плохо.

Напомним, трагедия произошла 11 июля, погибшей невесте было 25 лет.