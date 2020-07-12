 

Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве

12.07.2020, 16:16, Новости дня

Невеста, скончавшаяся на собственной свадьбе, во время торжества съела несколько конфет с орехами, на которые у нее была аллергия.

Свадебный ужин проходил в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.  В один момент невесте стало плохо, девушка начала задыхаться прямо за столом. Прибывшие медики не смогли ее спасти, передает «Московский комсомолец»,

По предварительным данным, невеста умерла от анафилактического шока. С детства погибшая страдала от аллергии на орехи. При составлении меню на свадьбу близкие просили исключить их из всех блюд. Однако в состав конфет, находившихся на столах, входили фрагменты орехов. Как рассказали близкие девушки, она съела несколько конфет, и ей стало плохо.

Напомним, трагедия произошла 11 июля, погибшей невесте было 25 лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49 процентов

10.05 / “В моей семье было много солдат”. Милла Йовович рассказала об участии родственников во Второй мировой

26.06 / Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

17.06 / США ухудшили свои позиции в Международном рейтинге конкурентоспособности

22.06 / Обнародована вторая часть «переговоров» Порошенко и Байдена

19.05 / Представитель Гагариной отреагировал на слухи о расставании певицы с мужем

02.06 / Минтруд может увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

23.06 / Омбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенка

26.06 / Euronews – президент Косова и его сторонники отвергают все обвинения в военных преступлениях

22.05 / Госдума приняла закон о налоговых льготах для бизнеса и социальных НКО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска