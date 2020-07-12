 

“С возрастом я становлюсь только лучше”: Алика Смехова поделилась советами для женщин

12.07.2020, 15:37, Разное

Внешность Алики Смеховой тоже становится причиной множественных конфликтов и споров пользователей социальных сетей. Подписчицы актрисы не могут поверить, что представительница прекрасного пола не злоупотребляет изнуряющими диетами и уколами красоты. Сама же Алика готова разубедить кого угодно и в очередной раз доказать, что в любом возрасте можно выглядеть достойно и без хирургического вмешательства.

По словам Смеховой, она далеко не вегетерианка и никогда ею не была. Актриса уверена, что в суровом российском климате невозможно не есть мясо, так как в данном продукте содержаться микроэлементы, полезные для женщин. Алика на собственном примере показывает, что мясо может навредить фигуре только в огромном количестве. Артистка позволяет себе раз в неделю небольшой стейк из телятины или котлеты из индейки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 7 Июн 2020 в 12:59 PDT

Стоит отметить, что Алика Смехова обозначали важность разгрузочных дней и заботы о своем организме подобным образом. Раз в год актриса проходит индивидуальную программу детоксикации и восстановления организма в специализированной клинике. Такой курс длится неделю или десять дней – это считается оптимальным временным промежутком для “очистки”.

“Я не знаю, как у других получилось набрать вес, я, наоборот, за весь период карантина подтянулась. И вообще, я поняла, что с возрастом я становлюсь только лучше и интереснее”, – заявила в одном из интервью ведущая.

Плюс ко всему, актриса напомнила свои поклонницам, что всегда нужно помнить о спорте и постоянно находиться в движении. Алика старается заниматься три раза в неделю функциональными тренировками, но из-за плотного графика Смеховой не всегда удается найти свободное время на тренажерный зал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Дочь Филиппа Янковского рассказала матери, как снимала эротическую сцену с бананом

21.06 / “Моей Аленке 60”: Буйнов поделился фотографиями жены

20.06 / Причины и Следственный комитет

03.04 / Мнение: Письмо: “Потерял все и детей в первую очередь”

09.06 / От 3D-моделей до онлайн-съемок: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

13.05 / Мнение: Сверхсмертность

25.06 / Модный дом Trussardi

16.06 / Мнение: От бывшего Лены Миро Шмарова разбежались все сотрудники в “Ведомостях”

01.06 / Мнение: Результаты 18-го теста

15.05 / Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска