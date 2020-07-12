Психолог сравнил последствия выхода из карантина с послевоенным временем

12.07.2020, 15:30, Новости дня

Период выхода из карантина характеризуется повышенной тревожностью, болезнями и всплеском невротических расстройств у населения, сообщил руководитель Школы структурной психосоматики Андрей Минченков.

«После сильного стресса, после утомления идет постстрессовый травматический синдром. Мы знаем, что люди на войне не болели, а начинали болеть после, когда произошло резкое расслабление, отпускание. Это либо невротические состояния, либо психосоматические. Организм привык находиться в состоянии эмоционального перенапряжения, как будто пружина все время сжата, и вот пружина разжалась», – передает радиостанции «Говорит Москва» его слова.

Также Минченков отметил рост неуверенности и тревожности у россиян после выхода из карантина. Он посоветовал снижать этот уровень через физические упражнения и психологические практики.

«Все, что копилось, начинает выплескиваться в семейные конфликты. По опросам, огромный индекс неуверенности в завтрашнем дне, у россиян уровень тревожности рекордный за 20 лет. Тревожное состояние – это питательная среда для психосоматики, невротических расстройств. Нужно снижать тревогу практиками физического развития, психологическими практиками. Искать то, что помогает. Нет универсального рецепта», – отметил он.

Кроме того, психолог посоветовал составить «на три-четыре месяца план личного развития», провести «ревизию убеждений и возможностей», и тогда станет легче.

Ранее психотерапевт Дмитрий Ковпак назвал две опасные крайности социального поведения людей после отмены ограничительных мер. Так, за последние месяцы у россиян выработалась привычка носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться антисептиками. Но эта привычка может утратиться из-за иллюзии безопасности.