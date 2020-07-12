Экстрасенс-таролог развеял слухи о браке Бондарчука с Паулиной Андреевой

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12.07.2020, 15:30, Разное

Таролог Александр Кинжинов высказал свое мнение по поводу брака Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Участник «Битвы экстрасенсов» развеял все слухи о негативной стороне отношений режиссера и артистки.
Как пишет издание «Слово и Дело», после развода Бондарчука, в обществе возник стереотип о том, что Андреева увела мужа из семьи. Девушку считали разлучницей, испортившей жизнь Светланы Бондарчук. Также иногда звучат обвинения в адрес Федора Бондарчука, который, со слов комментаторов в соцсетях, позарился на более молодую.

При этом критики не желают принимать во внимание слова самой экс-супруги режиссера. Светлана Бондарчук недавно рассказала, что сама косвенно стала инициатором отношений мужа и Андреевой. Она, как оказалось, расхваливала молодую соперницу за ее таланты и красоту. То, что в итоге Федор Бондарчук ушел звезде картин «Метод» и «Оттепель», не является виной ни бывшего спутника жизни, ни восходящей звезды отечественного киниматографа.

Свои мысли по поводу нового союза высказал известный эксперт по экстрасенсорике таролог Александр Кинжинов. Расклад карт развеял все слухи, показав, что брак Бондарчука и Андреевой ни смотря ни на что будет крепким. Уже в ближайшее время в семье может появиться первый малыш, который будет не единственным ребенком супругов. Также позитив ожидается в карьере актрисы, никакие слухи не остановят талантливую артистку на пути к успеху.



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