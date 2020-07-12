В Донецке назвали битву за Иловайск одной из главных военных побед

12.07.2020, 15:08, Новости дня

Глава ДНР Денис Пушилин 12 июля в шестую годовщину первого обстрела Иловайска украинской армией почтил память погибших защитников и жителей города у воинского мемориала.

«В битве за Иловайск Донецкая Народная Республика одержала одну из главных военных побед. Уже спустя несколько недель после начала героической обороны вашего города часть вражеских подразделений обратилась в позорное бегство, а большинство оказались замкнуты в Иловайском котле. Это поражение существенно ослабило боевой дух противника. Невосполнимые на тот момент потери украинской армии в живой силе и технике стали одним из поворотных моментов, который определил будущее всего Донецкого края», – приводятся его слова на официальном сайте главы ДНР.

Пушилин также выразил надежду на скорое наступление мира в Донбассе, а также подчеркнул важность восстановления объектов инфраструктуры и жилого фонда, разрушенных обстрелами.

«Мы обязательно вернем городу статус крупного железнодорожного узла. Желаю всем жителям Иловайска благополучия и процветания», – добавил он.

Напомним, в августе 2014 года донецкое ополчение объявило о наступлении на юг Донбасса. Ополченцы заняли окрестности Иловайска и стратегическую высоту Саур-Могила.

В районе Иловайска украинские силовики попали в «котел», то есть в окружение силами ополчения.

С середины апреля киевские власти проводили на Востоке Украины «спецоперацию» для подавления протестного движения в Донбассе. Силовики активно использовали тяжелую артиллерию и боевую авиацию. Сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения и разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

В августе 2019 года генеральный штаб ВСУ озвучил новые данные о потерях украинских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, согласно которым в «котле» погибли 220 украинских военных.