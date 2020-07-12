На Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива

12.07.2020, 15:08, Новости дня

На Таймыре в Красноярском крае в результате разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива произошел разлив более 44 тонн топлива, сообщила пресс-служба компании «Норильсктрансгаз».

«Около 11.15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего «Норильсктрансгазу». По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонн топлива», – говорится в сообщении на сайте компании.

В «Норильсктрансгаз» уточнили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. На место ЧП прибыли аварийные службы.

«Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом, направила информацию в адрес МЧС. Работы по перекачке топлива приостановлены, предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора пролитого топлива», – сказано в сообщении.

В связи с разливом топлива прокуратура Красноярского края начала проверку.

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту разлива авиационного топлива в п. Тухард Таймырского района. Координация контрольно-надзорных органов осуществляется прокурором Таймырского района и сотрудником прокуратуры, выехавшим на место происшествия, расположенное в труднодоступной и удаленной от Красноярска и районного центра местности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе проверки будут установлены причины аварии и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о предупреждении и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Напомним, президент Владимир Путин потребовал после разлива дизтоплива под Норильском восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 млрд рублей, из которых 147 млрд – ущерб для водных ресурсов, 0,7 млрд – ущерб почвам. «Норникель» решил оспорить размер ущерба от ЧП под Норильском.