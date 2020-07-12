Эксперты проанализировали заявления о вреде масок от коронавируса для мозга

12.07.2020, 14:53, Разное

Международные эксперты проанализировали заявления из соцсетей о вреде защитных масок, используемых от коронавируса. На сегодняшний день появилось много утверждений, что лицевая защита, лишая человека кислорода, причиняет вред мозгу и всему организму.

Daily Mail сообщает, что в Сети много фейковой информации о способности масок подавлять иммунную систему и повышать артериальное давление. Британские учёные не только опровергают эти мнения, но и в ходе исследования доказали, что лицевая защита может снизить риск передачи COVID-19. Профессор Венки Рамакришнан отметил, что человек, отказавшись от использования тканевой или одноразовой маски, приравнивается к вождению в нетрезвом виде. ВОЗ уверяет, что покрытия для лица из «дышащего» материала не приведут к проблемам со здоровьем.

Эпидемиолог Кит Нил (Ноттингемский университет) высказался против утверждения, распространяемого в Сети о том, что использование лицевой повязки увеличивает вероятность заражения SARS-CoV-2. Профессор отметил, что если зараженный человек носит маску, тем самым он защищает окружающих от инфицирования. Также специалист подчеркнул, что одноразовые маски, препятствуя проникновению микробов, защищают иммунную систему от вирусов.

Группа медиков связывает предположения о том, что покрытия для лица могут провоцировать учащённое сердцебиение и повышение артериального давления, с психологическим эффектом ношения маски. Единственное, британские эксперты говорят о том, что астматикам в защитной маске тяжелее дышать, поэтому таким пациентам она не рекомендуется.