 

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

12.07.2020, 14:48, Новости дня

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами и градом, шквалистого ветра и опасности формирования смерчей над морем, информирует ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В понедельник на курорте резко изменится погода до конца вторника, передает РИА «Новости».

«Экстренное предупреждение. На территории Сочи ожидаются местами сильные дождь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду», –говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что на реках возможен подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Прогнозируется опасность и на море.

«На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в сообщении.

Напомним, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное.

Ранее жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / “Я что, не человек? Не имею права заболеть?” Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

03.06 / Саакашвили вышел из себя из-за вопроса о результатах работы на новом посту

03.06 / Степанов заявил, что “точно исправит” все, что происходит в украинской медицине

21.05 / В Европе из-за коронавируса резко выросло число голодающих

25.06 / Дерматолог объяснила опасность высокого УФ-индекса

28.05 / Twitter объяснил отметку о «неправде» на публикации Трампа

01.07 / Гол Кокорина на 92-й минуте спас “Сочи” от поражения в матче с “Динамо”

11.05 / В Украину авиарейсами из ОАЭ и Армении эвакуировали более 300 человек

15.05 / Путин сказал, как должно происходить смягчение ограничений в регионах

07.07 / На Донбассе менее чем за сутки ранения получили четыре украинские военнослужащие – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска