ТОП-10 силовиков-патриотов с интересами на Западе

12.07.2020, 14:43, Разное

Как чины «любят Родину» — рассказывают Istories.

Родственники руководителей ФСБ, Совбеза и других силовиков имели офшорные компании, владели зарубежной недвижимостью или хотели получить вид на жительство в странах НАТО. Несмотря на шпиономанию и заявления о нападках Запада, российские государственники давно приобщились к его материальным ценностям

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали журналиста Ивана Сафронова по подозрению в государственной измене. Сафронов много лет работал в отделе политики газеты «КоммерсантЪ», где писал о военно-промышленном комплексе России. По версии ФСБ, Сафронов был завербован спецслужбами Чехии в 2012 году: он собирал и передавал им секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

По сообщениям адвокатов Сафронова, в уголовном деле семь томов, но дела о госизмене, как правило, рассматриваются в закрытом режиме, поэтому велика вероятность, что подробности обвинения так и останутся неизвестными. По статье о госизмене Сафронову грозит от 12 до 20 лет. Журналисты в Москве и регионах РФ два дня проводили пикеты у зданий ФСБ, требуя максимальной открытости процесса.

По подсчетам «Медиазоны», за последние 10 лет число приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны выросло в шесть раз. Шпиономанию подогревает и риторика властей о «государстве в кольце врагов». Не проходит и дня, чтобы очередной депутат, член Совета федерации, высокопоставленный силовик или чиновник не высказался об опасностях и угрозах со стороны Запада. Риторика сопровождается принятием скандальных законов, например, об иностранных агентах или о нежелательных организациях. Наконец, недавно принятые поправки в Конституцию отменяют приоритет международного права над национальным. Кажется, что Россия, по мнению властей, наводнена западными шпионами и агентами влияния. При этом родные и близкие самых высокопоставленных российских силовиков вели бизнес, используя западные юрисдикции, имели счета в зарубежных банках, а в некоторых случаях обращались за видом на жительство в странах НАТО.

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«Важные истории» представляют топ-10 руководителей спецслужб и правоохранительных органов РФ с интересами за границей.

1. Глава Службы внешней разведки: сын с видом на ВенгриюСЕМЬЯ СЫНА В ВЕНГРИИСергей НарышкинДиректор Службы внешней разведки Фото: РИА Новости

Близкие родственники директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительства в Венгрии в обмен на инвестиции. Об этом стало известно два года назад в результате совместного расследования венгерского центра Direkt36, новостного портала «444» и «Новой газеты».

Андрей Нарышкин, его супруга Светлана и их дочери обращались за видом на жительство в Венгрии. По программе, которая стартовала в 2013 году, требовалось вложить 300 тысяч евро в венгерские облигации и оплатить административный сбор 60 тысяч евро. Венгерские коллеги получили материалы с фамилиями людей из разных стран, которые, как было сказано, претендовали на получение ВНЖ. Даты рождения Андрея Нарышкина, его супруги и детей полностью совпадали с датами рождения родственников директора СВР. Дозвонившись до других людей из России, чьи имена были указаны в материалах, мы поняли, что данные достоверны. Как минимум шесть человек из венгерского списка, включая депутатов Госдумы и руководителей окологосударственных структур, подтвердили, что действительно обращались за видом на жительство в этой стране.

Бывший сотрудник внешней разведки выразил мнение, что любой зарубежный якорь у родственников чиновников уровня директора СВР является потенциальной угрозой для национальной безопасности России, поскольку его должность не допускает «лояльности двум странам». Эксперт напомнил, что Венгрия входит в НАТО, о недружественных действиях которого постоянно говорит президент.

Сам Нарышкин также заявлял о негативном влиянии западных стран на Россию и СНГ.

«Мы видим, как наши политические оппоненты в США, странах НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям»,

— говорил директор СВР на заседании руководителей органов безопасности и служб разведки стран в 2019 году.

В СВР не ответили «Новой газете», есть ли у родственников Нарышкина вид на жительство в Венгрии и обращались ли они за ВНЖ, сообщив, что «вопрос не входит в компетенцию» пресс-службы СВР. Венгерское правительство, которое до публикации хранило молчание, в итоге выпустило пресс-релиз: власти не стали отрицать, что эти люди получили вид на жительство в стране, отметив только, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии.

2. Секретарь Совбеза: племянник с офшорной компаниейПЛЕМЯННИК ВЛАДЕЛ КОМПАНИЕЙ В ОФШОРЕ НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХНиколай ПатрушевСекретарь Совета безопасности Фото: РИА Новости

Генерал армии Николай Патрушев считается одним из самых близких к Владимиру Путину силовиков, до 2008 года он много лет возглавлял ФСБ, а после стал секретарем Совета безопасности — совещательного органа при президенте, который формирует политику, анализирует и оценивает угрозы в области национальной безопасности. Николай Патрушев любит высказываться о западных угрозах. Свое последнее заявление на этот счет он сделал перед голосованием по поправкам в Конституцию. В интервью «АиФ» он заявил:

«Запад <…> регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей».

Хотя племянник Патрушева, Алексей, был не чужд западным ценностям: по данным «Панамского архива», с 2010 по 2012 годы он владел офшорной компанией Misam Investments, зарегистрированной на Виргинских островах — зависимой территории Великобритании (члена НАТО). Компания владела долей в курском ликеро-водочном заводе через кипрскую структуру. В 2012 году Патрушев продал свою долю в Misam своему другу и партнеру Максиму Храмцову.

3. Генерал ФСБ: сын в оборонном бизнесе через ПанамуCЫН ВОЗГЛАВЛЯЛ БРИТАНСКУЮ NORTH CASPIAN OIL DEVELOPMENT И ИМЕЛ ИНТЕРЕСЫ В ПАНАМСКОЙ BARON COMMERCIALСергей БеседаГенерал ФСБ, «куратор» непризнанных республик Сергей Беседа (слева). Фото: РИА Новости

Сергей Беседа возглавляет Службу оперативной информации и международных связей ФСБ. В 2014 году он попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб. Его сын Алексей, похоже, не считает все западное враждебным. В студенческие годы он прошел стажировку в Университете Северной Айовы, в США. Свой бизнес, в том числе связанный со стратегическими оборонными предприятиями России, он ведет через западные юрисдикции. «Новая газета» в 2018 году писала о том, как Беседа-младший участвовал в проекте по созданию тепловизоров для армии и спецслужб через компанию, зарегистрированную в Панаме.

С 2010 по 2012 годы он также возглавлял британскую компанию North Caspian Oil Development Limited, ее «дочке» в Казахстане принадлежит лицензия на разработку месторождения «Тасым». Бенефициар компании — российский бизнесмен с британской пропиской Василий Анисимов.

4. Генеральный прокурор: сын с недвижимостью в ШвейцарииСЫН ИНВЕСТИРОВАЛ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ГОСТИНИЦЫ В ГРЕЦИИ И НЕДВИЖИМОСТЬ В ШВЕЙЦАРИИЮрий ЧайкаБывший генеральный прокурор, полпред президента в СКФО Фото: РИА Новости

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и «Новая газета» обнаружили иностранные активы у Артема Чайки, сына Юрия Чайки, тогдашнего генерального прокурора России, а сейчас — полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Юрий Чайка — один из самых активных борцов с иностранным влиянием в России.

Но пока Генеральная прокуратура массово искала «иностранных агентов» в России, его сын инвестировал десятки млн долларов в активы в западных странах. Артем Чайка оказался владельцем участка земли и двух элитных отелей в Греции (члене НАТО). Его партнером по отельному бизнесу была Ольга Лопатина, бывшая жена заместителя генерального прокурора Геннадия Лопатина. В Швейцарии у старшего сына Юрия Чайки обнаружились вилла и юридическая компания.

Юрий Чайка и в расследовании об активах своей семьи увидел иностранное вмешательство. Он заявил, что сведения

«носят заведомо лживый характер», и назвал заказчиком материала главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и «стоящие за ним спецслужбы».

5. Глава Следственного комитета: вид на жительство в ЧехииКОМПАНИЯ LAW BOHEMIA И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ЧЕХИИ, КВАРТИРА В ИСПАНИИ У ЖЕНЫАлександр БастрыкинПредседатель Следственного комитета Фото: URA.RU / ТАСС

Александр Бастрыкин вместе со своей женой учредил компанию в Чехии еще в 1999 году, когда работал директором филиала Российской правовой академии Министерства юстиции. Чешская компания принадлежала ему и когда он позже возглавил главное управление Минюста по Северо-Западному округу, а затем главное управление МВД по Центральному федеральному округу. В 2006 году указом президента Александр Бастрыкин был назначен заместителем генерального прокурора России. А в феврале 2007 года он получил вид на жительство в Чехии.

На карьере Бастрыкина сведения о его виде на жительство в стране НАТО никак не сказались.

В 2012 году «Новая газета» выяснила, что у жены Бастрыкина, Ольги Александровой, с 2007-го по 2011 год была в собственности квартира в Испании. Эта недвижимость не была отражена в декларациях.

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