Три человека пострадали при жесткой посадке самолета в Тверской области

12.07.2020, 14:30, Новости дня

Пилот и два пассажира, один из которых – ребенок, пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Калязинском районе Тверской области, сообщили в экстренных службах.

«В районе деревни Васелево жестко сел легкомоторный самолет Zlin-43. На его борту находились пилот и два пассажира – женщина с ребенком. Они получили царапины и небольшие ушибы. У пилота – перелом руки», – передает источник ТАСС.

Уточняется, что самолет совершал несанкционированный полет из подмосковного Можайска в Калязин. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, на место происшествия выехала следственно- оперативная группа.

«Следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области», – передает РИА «Новости» слова Марковской.

По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13.40 самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Татарстане самолет Cessna Бугурусланского летного училища приземлился на дорогу из-за отказа двигателя. В кабине находились два инструктора, пострадавших нет.«В районе деревни Васелево жестко сел легкомоторный самолет Zlin-43. На его борту находились пилот и два пассажира – женщина с ребенком. Они получили царапины и небольшие ушибы. У пилота – перелом руки», – передает источник ТАСС.

Уточняется, что самолет совершал несанкционированный полет из подмосковного Можайска в Калязин. По одной из версий, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, на место происшествия выехала следственно- оперативная группа.

«Следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК выехала на место жесткой посадки легкомоторного самолета в Тверской области», – передает РИА «Новости» слова Марковской.

По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13.40 самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Татарстане самолет Cessna Бугурусланского летного училища приземлился на дорогу из-за отказа двигателя. В кабине находились два инструктора, пострадавших нет.