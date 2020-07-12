 

Учёные не рекомендуют пользоваться кондиционерами во время коронавируса

12.07.2020, 14:30, Разное

Британские учёные рассказали, что летом практически все, у кого есть охлаждающие системы, включают их. Однако исследователи не рекомендуют пользоваться кондиционерами во время коронавируса, так как считают это опасным.
Эксперты объясняют свою позицию тем, что устройства, которые поддерживают оптимальные климатические условия в помещениях, способствуют распространению COVID-19, если в комнате находился зараженный человек. Всемирная организация здравоохранения не раз предупреждала, что инфекция SARS-CoV-2 может распространяться через зависающие в воздухе микроскопические капли, а поэтому все кондиционеры, рециркулирующие воздух, включаться не должны. При этом учёные допускают использование охлаждающих систем, когда открыты окна, так риск воздушной передачи коронавируса сведётся к минимуму, информирует Daily Mail.

Эксперты уверены, что капли SARS-CoV-2 находятся в воздухе непродолжительное время и зачастую передвигаются на короткие расстояния, поэтому предполагают, что именно кондиционеры распространяют вирус дальше двух метров. Учитывая разногласия по исследуемому вопросу, ВОЗ настаивает на дополнительном исследовании по аэрозольной передаче COVID-19.



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