 

Глава Элладской церкви обвинил Эрдогана в использовании религии в партийных целях

12.07.2020, 14:16, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган использует религию в качестве инструмента для достижения партийных и геополитических целей, сообщил глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, передает Афинское агентство новостей АМНА.

«Превращение религии в инструмент для достижения партийных, геополитических и геостратегических выгод характеризует того, кто делает это. Провокация и оскорбление касаются не только православия и христианства в целом, но и всего цивилизованного человечества, каждого думающего человека, независимо от религии. Упрямо лезет на рожон», – передает слова главы греческой церкви РИА «Новости».

Ранее Иероним заявил, что Турция не посмеет превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Однако в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.

Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора.



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