 

Песков оценил отношения РФ и США

12.07.2020, 14:08, Новости дня

Отношения РФ и США находятся в самой нижней точке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке», – передает его слова ТАСС.

«Состояние из рук вон плохое – и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь – по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности», – добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в этой сфере есть контакты на экспертном уровне. «Но они не приближают нас к пониманию наших стран в плане сохранения каких-то действующих документов, прежде всего это ДСНВ, которые пока являются единственными документами, которые способны обеспечивать контроль над вооружениями в глобальном масштабе», – сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что именно РФ и США обладают самими большими ядерными потенциалами в мире.

«Ни одна из других стран, в том числе и Китай, кстати, который американцы очень настойчиво пытаются пригласить к этим переговорам, не может сравниться по объему своего арсенала ни с Америкой, ни с нами», – подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наиболее важным аспектом в отношениях с Россией является контроль над ядерными вооружениями.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений» заявил, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты решили не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.



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