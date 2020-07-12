 

Боевики на Донбассе разместили 11 танков вблизи линии разграничения

12.07.2020, 14:00, Новости дня

В поселке Лутугино Луганской области возле линии разграничения боевики разместили 11 танков Т-64, а также 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 “Гиацинт С” с нарушением линии отвода. Об этом 12 июля сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

“10 июля во время наблюдательного полета беспилотного летального аппарата представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксированы на территории объекта вблизи не подконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области 11 танков Т-64, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С5 “Гиацинт С”, – сказано в сообщении.

Российские наемники продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств “Петровское”, отметили в релизе.

“С целью сокрытия вооружения и военной техники российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты миссии путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ”, – добавили в пресс-службе.

Понад 10 Т-64 та "Гіацинт С" окупантів зафіксували з порушенням лінії відведенняУкраїнська сторона Спільного центру з…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 11. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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