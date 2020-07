Коронавирусом заразились известные индийские актеры – отец и сын Баччан

12.07.2020, 14:00, Новости дня

В Индии коронавирусом заразился известный актер Амитабх Баччан, его госпитализировали. Об этом он написал в своем Twitter.

“Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу… Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование”, – написал актер 11 июля.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

Его сын – актер и продюсер Абхишек Баччан тоже сообщил о том, что заражен.

“Ранее сегодня и мой отец, и я получили положительный результат теста на COVID-19. Мы оба с легкими симптомами были госпитализированы. Мы проинформировали все необходимые органы, наша семья и персонал проходят тестирование. Я прошу всех сохранять спокойствие и не паниковать”, – написал он в Twitter.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

Амитабх Баччан – один из самых известных актеров индийского кино. Он снимался в фильмах “Месть и закон”, “Черный принц Аджуба”, “Миллионер из трущоб”, “Великий Гэтсби” и другие.

Абхишек Баччан тоже снимается в кино и играл с отцом в десятках картин. Он женат на знаменитой индийской актрисе Айшварии Рай.

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек, жертвами COVID-19 стали 565 138 человек, выздоровело 7 005 299, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 849 522 человека, 22 673 умерли, 534 618 выздоровели.