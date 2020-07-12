В Одессе горит жилой дом. Огонь распространился на 750 м²

12.07.2020, 14:00, Новости дня

В Приморском районе Одессы горит жилой дом 1814 года постройки. Об этом 12 июля сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дом горит по улице Бунина. Пожар распространился на территорию 750 м², сообщили в ГСЧС.

“В Одессе по улице Бунина, 35 в трехэтажном жилом доме (1814 года застройки, внутри дома деревянные перекрытия) на втором этаже в квартире возник пожар с распространением на третий этаж и крышу. По состоянию на 11.50 площадь пожара крыши трехэтажного жилого дома составляла около 750 м². Ситуация контролируется. Открытого огня не наблюдается”, – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что к тушению привлечены 60 человек и 18 единиц техники.

Информации о пострадавших среди жителей дома пока нет.

По информации издания “Думская”, как минимум один спасатель пострадал.

Как сообщает издание, к 13.06 пожарные смогли локализовать огонь. Тушение пожара продолжается. С жильцами пострадавших от огня квартир общаются психологи ГСЧС.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / YouTube