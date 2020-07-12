Видео: Кого и почему осудили за госизмену

12.07.2020, 13:53, Новости дня

Седьмого июля в Москве по подозрению в госизмене был арестован бывший журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. По данным ФСБ, Сафронов,хорошо знакомый с российским ВПК, передавал спецслужбам одной из стран НАТО данные о «военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности» России.

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