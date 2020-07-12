12-летняя дочь Николь Кидман сфотографировала новую промо-кампанию актрисы

12.07.2020, 13:50, Разное

Во время самоизоляции модные журналы взяли за правило просить своих звездных героев о помощи в создании той или иной cover-story или фотосета. Ведь съемочной группе выезжать к сидящему на карантине селебрити не рекомендуется по соображениям безопасности, а сделать красивую фотосессию хочется все равно. Так, по просьбе американского GQ объектив в свои руки взял актер Роберт Паттинсон, а 7-летняя дочь Дрю Бэрримор по имени Олив помогла матери в создании фотосета для The Sunday Times. Пример с последней и решили взять в семействе Николь Кидман. Для съемок промо-кампании бренда Omega, амбассадором которого и является актриса, было решено задействовать 12-летнюю Сандэй, увлекающуюся фотографией. Несколько часов назад Николь поделилась первым кадром после этой съемки, подписав его:

Привет всем, ребятки. Фото авторства Сандэй.

Николь Кидман в объективе дочери Сандэй

Такой важный фотосет, по-видимому, стал подарком на день рождения девочки: 4 дня назад в Instagram Николь появился снимок с девочкой, в подписки к которому она поздравляла ее с днем рождения. Правда, самой Сандэй на фото было практически не видно: Николь взяла за правило не показывать детей в соцсетях и строго придерживается его уже который год.

Николь Кидман с дочерью Сандэй

Увидеть Сандэй и ее сестру Фэйт Маргарет Кидман-Урбан можно разве что на фото папарацци, которым изредка все же удается сфотографировать Николь и ее супруга Кита Урбана с детьми. Впрочем, вскоре эта ситуация может измениться: еще до пандемии дочки актрисы приняли участие в съемках нового сериала с участием мамы: проекта для канала HBO под названием The Undoing. Для обоих девочек этот сериал станет дебютом и — возможно — началом актерской карьеры. А пока, судя по промо-кампании с участием Николь, ее дети осваивают и другие творческие профессии.

Николь Кидман с дочками на съемках сериала The Undoing Напомним, что Николь Кидман и Кит Урбан вместе уже 13 лет. Они познакомились в 2005 году, в 2006-м Николь вышла на красную дорожку премии Grammy с ослепительным помолвочным кольцом на руке. Как оказалось, Кит сделал ей предложение в свой день рождения, 26 октября. Свадьба звезд состоялась 25 июня 2006 года в Сиднее. Через два года после свадьбы у Кита и Николь родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два – вторая дочь, Фэйт Маргарет.

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерьми в аэропорту Сиднея