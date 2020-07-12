 

Путин заявил о востребованности саммита ядерной пятерки

12.07.2020, 13:48, Новости дня

В международных делах накопилось много неопределенностей, которые требуют внимания этих стран, саммит пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН будет востребован и полезен, сообщил президент Владимир Путин на телеканале «Россия 1».

«Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

В Госдуме предположили, что инициированные Путиным переговоры с участием лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании могут породить новый формат – «Большую пятерку» (G5).



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