 

Сбежавшая в США вирусолог раскрыла секретные данные о коронавирусе

12.07.2020, 13:37, Разное

Ступив на американскую землю Ли-Мэн Янь рассказала, что ей довелось быть одним из первых ученых в мире, который занимался изучением нового коронавируса. Причем произошло это еще до того, как китайские власти сообщили миру о существовании этой болезни.

По словам вирусолога из Гонконга, от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения Лео Пуна она получила задание изучить выборку заболеваний атипичной пневмонией. При этом другой ее товарищ сообщил, что новая болезнь способна передаваться от человека к человеку еще до того, как об этом сообщили официальный Китай и ВОЗ.

Ли-Мэн Янь добавила, что передала руководству всю необходимую информацию, однако та была проигнорирована. Представители ВОЗ эту информацию постарались опровергнуть. Аналогичную позицию заняло и правительство Китая.

“Мы никогда ничего не слышали об этой женщине”, – подчеркнули в китайском посольстве в США. А правительство страны, добавили дипломаты, отреагировало на вспышку коронавируса оперативно и эффективно.

Возможно, это не первое сенсационное заявление, касающееся происхождения коронавируса и роли Китая в этом. Так, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон рассказал, что сотрудники лаборатории города Ухань сдались американской разведке и поделились информацией о COVID-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 9:57 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Мнение: Защита от дисбаланса

19.05 / Личное: Зачем развелась Полина Гагарина?

16.05 / Изменившаяся Юлия Высоцкая: Охватывают паника и страх

15.05 / «Мини-копия папы»: Иван Ургант поздравил дочь Нину с 12-летием

01.07 / Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30

10.06 / Мнение: СОБР не вызвали…

22.05 / Оркестр и коронавирусный этикет: Ева Лонгория и Хосе Бастон с размахом отметили четвертую годовщину свадьбы

28.03 / Мнение: Письмо: “Данная опция не входит в выбранный им пакет услуг”

09.06 / Юлия Михалкова заявила, что ушла из «Уральских пельменей» не из-за денег

14.06 / Изможденный Сташевский поверг фанатов в шок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска