Стало известно о подготовке ОПЕК+ к пересмотру сделки по нефти

12.07.2020, 13:30, Новости дня

Члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн баррелей в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Увеличить добычу нефти в августе предложила Саудовская Аравия, сообщают СМИ.

Ключевые члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ в среду, 15 июля, обсудят в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки, передает РБК со ссылкой на Bloomberg и Wall Street Journal.

Уточняется, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что добыча нефти снизится на 5 млн баррелей в день, или на 5% к докризисному уровню, и к 2030 году потребуется инвестировать 625 млрд долларов для балансировки спроса и предложения. В результате цены на нефть будут расти, и в ближайшие два года стоимость нефти может подняться до 100 долларов, говорилось в статье WSJ.