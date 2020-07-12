Первый поцелуй в кино: Дарья Мельникова рассказала о своем неудачном опыте

12.07.2020, 13:23, Разное

Бушующая пандемия коронавируса изменила не только финансовое положение творческих людей, но и побудила многих начать общаться со своей аудиторией. Дарья Мельникова не стала исключением. Несмотря на то, что девушка почти не делится семейными кадрами и не рассказывает о проблемах с мужем, к ней стали “тянуться” поклонники и задавать интересные вопросы, связанные не только с личной жизнью актрисы.

На этот раз фанаты звезды сериала “Папины дочки” поинтересовались, помнит ли Дарью свой первый поцелуй в кадре. Ответ Мельниковой не заставил себя долго ждать. Артистка поделилась, что первым ее партнером по поцелуям на съемочной площадке стал не менее талантливый актер – Александр Головин.

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Публикация от Дарья Мельникова (@melnikovadsh) 2 Май 2020 в 8:06 PDT

Подобная сцена была снята в фильме “Золушка 4х4”. В этой кинокартине молодым людям достались главные роли: Дарья была Золушкой, а Александр – маленьким принцем. Актеры быстро

раскрепостились на площадке и смогли показать всей съемочной группе настоящий мастер-класс по эффектным поцелуям.

“Это была моя первая роль. Надо сказать, Саша очень любит целоваться со мной”, – шутливо подметила Дарья Мельникова в своем “Инстаграм”.

Несмотря на то, что актриса много времени проводит с семьей, ей удается сниматься в успешных проектах и развиваться в карьерном плане. Одной из последних картин, в которой снялась Дарья, стал сериал “Крепкая броня”. Новая кинолента посвящена 75-летию Великой Победы, ее премьера уже состоялась в начале мая этого года на центральном телевидении.