 

Консоль на ARM-процессоре и iPhone за 200 долларов: В Сети появилась информация о новых продуктах Apple

12.07.2020, 13:17, Разное

В Сети распространились слухи относительно грядущих новинок компании Apple. Так, блогеры приводят информацию о выпуске таких продуктов, как iPhone стоимостью в 200 долларов США и консоли, работающей на процессоре ARM.
Ранее на конференции WWDC 2020 ее представители заявили о грядущем переходе всех компьютеров IT-гиганта на ARM-системы. Сейчас ведущие технообозреватели сообщают о разработке игровой консоли с данным модулем, что может быть правдой, учитывая все больший интерес Apple к рынку гейминга.

В начале осени прошлого года корпорация создала онлайн-сервис для распространения подписки на игры, который доступен как на смартфонах и компьютерных устройствах, так и на ТВ-приставках Apple TV. Также инсайдеры считают возможным выпуск бюджетной вариации iPhone. В зависимости от оснащенности, «умный телефон» будет стоить от 200 до 300 долларов.

Предполагается, что такой шаг поможет еще сильнее укрепиться в странах Азии, например, на быстрорастущем рынке Индии. Так, в этой стране даже самая простая модель iPhone считается шиком и подчеркивает статус владельца в обществе. Сами представители Apple пока никак не прокомментировали подобные слухи.



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