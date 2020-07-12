Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

12.07.2020, 13:08, Новости дня

Специалисты городской службы прокопали в Рузе новое русло реки, ликвидируя подтопление, сообщила в воскресенье пресс-служба Рузского района.

«Вчера добровольцы восстанавливали два автомобильных переезда через речку Городянку, сделали пешеходный мост, клали асфальт на дорогах и тротуарах по улице Красной, убирали сломанные заборы. Прокопали новое русло реки (метр глубиной и метр шириной), поскольку Городянка изменила русло и вышла на дорогу», – сообщаются на официальной странице пресс-службы в Instagram слова главы Рузского городского округа Николая Пархоменко.

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Публикация от Пресс-служба Рузского округа (@ruza_okrug) 12 Июл 2020 в 2:09 PDT

Он добавил, что работа шла всю ночь. На месте подтопления уже частично восстановлено электроснабжение, проложена временная линия интернета.

«Сегодня в Рузский городской округ прибыли новые силы от Одинцовского МБУ «Благоустройство», регионального объединения автодорог, из городских округов Шатура, Истра, Красногорск, волонтеры из Москвы. Один переезд через реку уже готов, сейчас рабочие делают второй – от дома №9», – добавил Пархоменко.

Напомним, 8 июля в подмосковном городе Руза при проведении работ по прокладке обводного канала прорвало техническую дамбу, в результате затопило 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.

В Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева говорится, что власти окажут помощь жителям Рузского городского округа: «Все наши службы – МЧС, ЖКХ, дорожники – сейчас занимаются ситуацией (…) К счастью, опасности для жизни людей нет. Дал команду, как можно быстрее восстановить дамбу и дороги. Всем, кто был эвакуирован, чьи дома пострадали, окажем максимальную помощь».