Папа Римский Франциск высказал сожаление об изменении статуса Софийского собора

12.07.2020, 13:08, Новости дня

Папа Римский Франциск заявил, что опечален ситуацией вокруг Софийского собора, которому по решению властей Турции возвращен статус мечети.

«Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален», – передает ТАСС слова понтифика во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.

Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.

В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.