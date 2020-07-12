 

Германия предложила ЕС ввести новые санкции против России за хакерскую атаку на Бундестаг

12.07.2020, 12:55, Новости дня

Правительство Германии в начале июня предложило странам – членам ЕС совместно ввести санкции против России за кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом 12 июля сообщает “Новая волна”.

Правительство Германии полагает, что к кибератаке на Бундестаг причастна российская военная разведслужба военной разведки России (ГРУ).

По информации вещателя, если предложение Германии будет принято, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки — законодательства, принятого еще в 2017 году.

Решение по этому вопросу по состоянию на 12 июля пока не принято.

5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, сотрудник ГРУ Бадин входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

13 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против России могут быть приняты меры в связи с хакерской атакой на Бундестаг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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