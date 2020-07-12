Группа поддержки: Эмбер Херд устроила вечеринку с Кейт Бланшетт и Кайли Миноуг после битвы в суде с Джонни Деппом

12.07.2020, 12:46, Разное

Сегодня подходит к конце первая неделя слушания по делу, которое проходит между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд в Лондоне. Во вторник 7 июля актеры раздельно приехали в зал суда и начали давать показания. За прошедшие 4 дня документирующая все происходящее пресса выпустила немало деталей этого процесса: пристрастие Деппа к лекарствам и наркотическим веществам, жестокость Эмбер, которая не давала мужу прописанных врачом препаратов, его и ее предлагаемые измены, фальсификация доказательств (в данном случае — ушибов, которая Депп якобы нанес Херд и ран, которые уже сама актриса предполагаемо нанесла бывшему мужу), откровения о личной жизни… В один день во время дачи показаний Джонни и вовсе признался, что Эмбер никогда и не любила его:

Она была так красива и так интересовалась моей жизнью и работой! Это меня подкупило, но тогда я не понимал, что ее цель — выйти замуж и сделать карьеру, получив материальную выгоду. Я попал в ловушку, ей легко удалось меня охмурить. Но теперь я убежден, что она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все, что только можно отобрать, а затем уничтожить то, что осталось…. Она социопатка, расчетливая, самовлюбленная и эмоционально нечестная личность.

Эмбер Херд у здания суда

Неясно, как именно проводит свои выходные после такой изматывающей недели сам Депп. Но, судя по сообщениям британских СМИ и снимкам папарацци, досуг Эмбер в этот уик-энд уже известен: актриса решила… закатить вечеринку в одном из особняков на севере Лондона. И позвать туда коллег из кинематографа и шоу-бизнеса. Хозяйкой вечера стала владелица дома, писательница Кэтти Летт, а в числе гостей были Кейт Бланшетт, Кайли Миноуг, адвокат Баронесс Кеннеди, еще несколько друзей актрисы и правозащитник уже самой Херд, Дженнифер Робинcон.

Ее поддерживают группа актрис, который называют сами себя “Ангелы Эмбер”… Эти женщины хотят поддержать Эмбер и потому устроили небольшую вечеринку, чтобы поднять ей настроение. Они — это люди, придерживающееся схожих взглядов на жизнь, они и сами перенесли немало испытаний и теперь сплотились в единый коллектив.

— заявлено в описывающем эту вечеринку издании DailyMail. К слову, у здания суда Эмбер всю неделю также появлялась с группой поддержки — за руку со своей сестрой Уитни и адвокатом Дженнифер. Ее бывший муж неизменно приезжал один, лишь в компании своего правозащитника, и за руки с ним не держался. Впрочем, на будущей неделе на подмогу актеру также придут друзья: свои показания в поддержку Деппа в суде должны дать Ванесса Паради, Вайнона Райдер и другие знаменитости.

Джонни Депп у здания суда

Эмбер Херд с сестрой Уитни (слева) и адвокатом Дженнифер (справа)

Напомним, в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует с Эмбер Херд 50 миллионов долларов.