 

Участник шоу “Замуж за Бузову” обнародовал стоимость квартиры звезды

12.07.2020, 12:37, Разное

Выяснилось, что молодые люди все еще поддерживают связь и периодически переписываются по рабочим моментам. По словам Валентина Коробкова, он вживую видел новую квартиру Ольги, стоимостью 120 миллионов рублей.

Сейчас Ольга Бузова доделывает ремонт в апартаментах, площадью 200 квадратных метров, заранее посоветовавшись с бывшим претендентом на ее руку и сердце. Повезло, что молодой человек владеет строительной фирмой и может направить звезду в правильное русло, чтобы лишний раз не прогадать с ремонтом.

“Если честно, то я знаю, как на самом деле выглядит новая квартира Ольги Бузовой, потому что мы обсуждали с ней те строительные процессы, которые ей предстоит пройти”, – откровенно признался экс-участник “Замуж за Бузову”.

Валентин Коробков примерно описал будущий интерьер жилплощади звезды. По словам телеведущего, Ольга Бузова далеко не ценительница вычурного и помпезного стиля, в своей квартире она хотела бы видеть отделку приглушенных цветов, а мебель и предметы декора исключительно из натуральных материалов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Ноя 2018 в 12:02 PST

Мужчина уверяет, что в апартаментах певицы сто процентов будет огромная ванная комната и уютный камин, возле которого сможет собираться вся семьи Ольги. Но главной изюминкой ее дома должна стать огромная белоснежная гардеробная, как у Кэрри из сериала “Секс в большом городе”. Ольга Бузова решила в одном проекте осуществить все свои давние мечты. Постепенно отделочные работы подходят к концу, а квартира звезды заполняется мебелью.



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