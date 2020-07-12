Врагу не сдается наш гордый «Урал»

12.07.2020, 12:35, Разное

«Новая газета» нашла броневики «ЧВК Вагнера» в Ливии.

Фото и видео отступления вооруженной группировки фельдмаршала Халифы Хафтара от Триполи распространились в Сети в последней декаде мая 2020 года. После удачного апрельского наступления на ливийскую столицу силы Хафтара откатились назад. Оставившие базу «Аль-Ватия» неизвестные военные, которых армия Правительства национального согласия считает российскими наемниками из «ЧВК Вагнера», были замечены в городке Бани-Халид и на дороге, ведущей в направлении авиабазы «Джуффра».

Внимание комментаторов привлекли в основном кадры с брошенными Хафтаром зенитными установками «Панцирь».

Более скромная военная техника осталась без внимания. Пожалуй, зря.

Простой грузовик иногда может оказаться информативнее зенитного комплекса.

Грузовики с противоминным бронированием кузова были сфотографированы, как утверждает турецкая пресса со ссылкой на ливийскую армию ПНС, в городке Бани-Халид:

Российский «Урал» странной модификации в ливийском городе Бани-Халид

И в городе Тархуна:

«Урал», кадр из ливийского города Тархуна

И в колонне на ливийской дороге:

Кадр из видео проезда военной колонны по ливийской дороге. В составе военной техники (на фото) — российский «Урал»

Это интересная машина.

Известны несколько моделей «Урала» с бронированным кузовом, производимых в России:

«Урал-432009» («Урал-ВВ», разработанный для Внутренних войск МВД),

«Урал-63095» («Тайфун-У»),

но они отличаются от замеченных в Ливии.

«Ливийские» «Уралы» имеют явно оригинальную конструкцию.

И «Новая газета» нашла производителя этого изделия.

Этот автомобиль производится в России, и на него была получена Декларация о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза за номером ТС N RU Д-RU.РА01.А.72635.

Сравнив ливийские кадры с фото автомобиля, задекларированного в РФ как «Специализированный автомобиль с цельнометаллическим кузовом для грузопассажирских перевозок повышенной проходимости на базе шасси «УРАЛ 432007-0111-31» общегражданского назначения», мы убедились —

это одна и та же модель, только пулемета в верхнем люке не хватает.

Самое важное в декларации — сведения об изготовителе. Это ООО «Евро Полис» с адресом в подмосковном Красногорске.

То самое ООО «Евро Полис».

СПРАВКАООО «Евро полис» —

российская компания, которая согласно договору, заключенному с сирийскими госструктурами в декабре 2016 года, обязалась вести боевые действия на территории Сирии с противниками Асада в обмен на 25% от добычи нефти и газа на освобожденных месторождениях. Фактически боевые действия вело официально не существующее вооруженное формирование, известное как «ЧВК Вагнера». Формальные собственники «Евро Полис» тесно связаны со структурами российского предпринимателя Евгения Пригожина, который больше известен как «повар Путина».

Учредителем компании, согласно «СПАРК-Интерфакс», является АО «Нева», а его руководитель и собственник — Валерий Чекалов. Как известно из документов, опубликованных группой хакеров «Анонимный интернационал», Чекалов в течение многих лет занимал ответственные посты в империи «Конкорд» Пригожина. Гендиректором «Евро Полис» с января 2017 года по ноябрь 2019 года был Олег Ерохин, по данным редакции, неоднократно замеченный в совместных поездках с командирами «группы Вагнера», включая самого Дмитрия Уткина («Вагнера»).

Известная эмблема «группы Вагнера» — «окопный крест» — украшает сайт «Лиги ветеранов локальных войн и военных конфликтов», одним из учредителей которой до недавнего времени был записан все тот же Ерохин. В ноябре 2019 года компанию возглавил профессиональный геолог Рафаэль Слайманов.

«Новой газете» не удалось найти никаких следов информации о каком-либо коммерческом использовании «Уралов» от «Евро Полис»: нет ни рекламной кампании, ни предложений о приобретении этих машин, ни заказов от силовых структур. Остается предположить, что общество использует бронированные грузовики в собственных проектах. Спросить руководство ООО «Евро Полис» непросто, так как в открытом доступе нет ни номера телефона, ни адреса электронной почты. Нет доступных контактов и у «материнской» компании АО «Нева». Письменный запрос отправлен «Новой газетой» на почтовый адрес в Красногорске.

ОФИЦИАЛЬНО

Полпред РФ в ООН Василий Небензя, выступая 19 мая на заседании Совета безопасности, посвященном докладу группы экспертов санкционного комитета СБ ООН о присутствии российских наемников из «ЧВК Вагнера» в Ливии: «Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики РФ на ливийском направлении» (источник).

«Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии», — повторил Небензя 8 июля на заседании Совбеза (источник).

«Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые «раненые» вполне здоровы. Это все доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо», — заявлял господин Небензя.

Он упомянул о раненых, но ничего не сказал о погибших. Например, о бойце «группы Вагнера» — петербуржце Владимире Скопинове. О его гибели в Ливии матери сообщили в январе 2020 года.

Денис Коротков

корреспондент отдела расследований