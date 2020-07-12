 

Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики

12.07.2020, 12:23, Разное

Все внимание тут же было приковано к разительным изменениям во внешности 38-летней Алисы, а именно к носу.

Пользователи Интернет разделились на тех, кому эти перемены пришлись по душе, и тех, кто, недоумевая, спрашивают: “ Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?”, “Вас не узнать после операции”, “Такой красивый носик испортили”, а некоторые уверены, что фотография просто отредактирована в фотошопе и, возможно, никакой пластической операции и не было. Причиной таких перемен поклонники назвали желание Алисы Казьминой вернуть бывшего супруга Андрея Аршавина в лоно семьи.

Напомним, что футболист Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году, и вскоре у них родилась дочь Есения. Но, к сожалению, семья просуществовал недолго – в августе 2018 года они развелись. Алиса не могла больше терпеть многочисленные измены знаменитого супруга.



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