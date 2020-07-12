Специалисты рассказали, к чему может привести злоупотребление кофе

12.07.2020, 12:17, Разное

Специалисты рассказали, что злоупотребление кофе оказывает негативное воздействие на человеческий организм. Таким образом, эта нездоровая привычка может привести к мигрени и бессоннице.

Эксперты отметили: если в организме оказывается более 400 мг кофеина ежедневно, что эквивалентно четырём чашкам кофе, у человека может возникнуть сильная головная боль, раздражительность и бессонница. Более того, появляется высокая вероятность тревожности, учащенного сердцебиения и тремора мышц.

Реакция на воздействие большого количества кофеина зависит от таких факторов, как возраст, генетика и вес. К тому же, важно учитывать приём лекарств и состояние здоровья человека. Наличие тревожных расстройств также имеет центральное значение.

Специалисты добавили: для хорошего самочувствия взрослому человеку необходим восьмичасовой сон. В то время как чрезмерное количество кофеина способно привести к нарушениям режима сна. Если же человек решил перестать употреблять кофе, стоит делать это постепенно, пишет Ньюинформ.