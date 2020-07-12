Мнение: Медицинский рывок

12.07.2020, 12:10, Разное

Читатель Александр предлагает план по развитию экономики России: вбить большие ресурсы в медицину, чтобы та потянула за собой всё остальное. Лично я полагаю, что вкладываться в развитие медицины и вправду нужно… хотя, конечно, гонку за дорогими вещами никакая медицина нам не заменит.

На днях в комментариях сослались на рассказ бессмертного Боба Шоу, «Действительный член клуба»:

https://www.litmir.me/br/?b=96262&p=1

Если уж даже Боб Шоу полагает, будто именно дорогие вещи могут сделать человека счастливым, чего уж говорить про остальное человечество?

Впрочем, повторюсь, вкладывать деньги в медицину всё равно нужно. Цитирую письмо:

Мы жили в довольно комфортном, привычном мире. Где-то там есть смерть, но где-то далеко. До сих пор рак не победили, но ведь вроде как-то лечат. Более информированные были и так в курсе, что нынешние знания о патогенах и болезнях просто жалкий островок посреди агрессивного и постоянно мутирующего океана. Но всё как-то привычно, «нормально», «всегда же так было». В общем, устоявшаяся ситуация. Везде.

И тут капитан очевидность решил ударить каждого на планете хорошей такой дубиной осознания. Что болезни косят любого, от президента до спортивного юноши. Что народным рецептом и отрицанием от них не защититься. Что никто на этой планете не знает, что надо делать. Ну вот вообще никто не знает. Даже такие вещи, как правильно карантины организовывать. Мы не знаем, как распространяется вирус. Геном прочитали, молодцы, а что дальше? Мировое сообщество готово, на горячем старте, ждёт вспышек инфекции? Промышленность может мгновенно развернуть производство неведомых на вчера суперскопов? Нет! Производство простейших масок по всему миру разворачивали два месяца. Только не говорите мне, что это невозможно быстро. Вот просто не говорите, а лучше скажите, а что нужно делать-то, чтоб быстро? И чтоб всё было?

В медицине всё грустно. Тотальная безграмотность населения, один КТ на район, кадровые бездонные дыры, дороговизна всего. Жрём прописываемые врачами фуфломицины, истерим по 5G, наука медицинская везде и всюду в коротких штанишках. Любые приборы, эксперименты, введения стоят просто космических денег.

Это плохо. Но это и возможность. Нам сейчас нужно осознать, что ситуация вокруг (на всей планете) плоха. Полтора миллиона человек в год только в России стране умирает от болезней – сопоставимо с потерями на фронте. Рак, туберкулез, сердечно-сосудистые, орфанные – список велик. Борьба за здоровье потребует невероятных усилий.

И это хорошо.

Новая медтехника, препараты, процедуры, протоколы потребуют множество лабораторий, заводов, больниц, технологий, ученых, врачей. Это новый фронтир, пространство для развития и приключений интеллекта. Заросшие поля, требующие вспашки. Которые дадут обильный урожай – спасённые жизни, отсутствие страха, продление наших жизней. Новые гигантские рынки, причём не дутые «айфонные», а с реальной пользой. Эффект низкой базы. Должно окупиться.

И это новая цель. Потребительство начинает изживать себя. Не случайно в благополучных некогда странах люди готовы в кровь биться за то, что они посчитали новой идеей.

У России хорошие позиции – развитая промышленность, сильная наука, недорогая медицина. Есть люди, готовые к самоотверженной борьбе. Есть деньги. Есть воля. Социальная направленность общества. У нас хороший шанс для рывка, мы можем снова стать впереди планеты всей, как это было с космосом.

Нужны гигантские капиталовложения. Отлично, прирост экономики! Нужна мировая коллаборация – отлично, «делайте здоровье, а не войну»! Новая индустриализация с приставкой «мед» – отлично, нам нужна цель! Молекулярная, робо-, теле- медицина. Аппараты, химия, биология, программирование, генетика – навались! Медтуризм. Имидж страны. Окупается – всё! Работа найдётся – каждому. По 300 лет жизни каждому — молодых, здоровых, ярких лет. Интересанты – все. От младенца до чахнущего над златом пожилого олигарха. От рабочего до чиновника.