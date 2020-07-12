В Tesla заметно снизили стоимость электрического кроссовера Model Y

12.07.2020, 12:09, Разное

Самый молодой электрормобиль от Tesla, Model Y теперь станет доступнее. Компания снизила стоимость машины, теперь на ее приобретении можно сэкономить 3 тысячи долларов США.

Компактный кроссовер на электротяге имеет две модификации: с улучшенными характеристики динамики (Performance), и с увеличенным запасом хода (Long Range). Продажи машины стартовали только в начале весны, однако уже сейчас цена электрокара опустилась ниже 50 тысяч долларов за полноприводную модель с парой электромоторов по сравнению с начальным уровнем в 53 тысячи.

Кроме того, в Tesla предусмотрели возможность покупки клиентом дополнительного опционного пакета Package за 60 тысяч долларов. Приобретая его, клиент сможет повысить максимальную скорость автомобиля до 248 километров в час вместо 216 в предыдущей версии.

Цель понижения стоимости сравнительно новой машины на электродвигателе в корпорации объясняют стремлением попасть под программы субсидирования и снижением себестоимости вследствие увеличения объема производства. Пока что машины Tesla остаются в сегменте дорогих, однако далее руководство американского концерна планирует выпустить ряд моделей для массового рынка, за счет которого будет пополняться бюджет корпорации.