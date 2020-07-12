В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 67 человек

12.07.2020, 11:52, Новости дня

В Киеве число жителей, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание COVID-19, увеличилось еще на 67 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, три девочки трех, семи и 13 лет, 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет и два мальчика 12 и 14 лет. Среди заболевших двое медиков.

Госпитализированы 11 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (14), Соломенском (13) и Святошинском (девять) районах.

Общее количество инфицированных в столице достигло 6182 человек, летальных случаев 124, выздоровело 2058 человек.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 67 людей.📈На сьогодні в… Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 12. juuli 2020

По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев, таким образом, достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек.