 

В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к ослаблению карантина

12.07.2020, 11:52, Новости дня

В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные 12 июля.

В частности, требованиям Минздрава не соответствуют:

Винницкая область (показатель динамики распространения инфекции составляет 22,4% при норме меньше 10%);
Волынская область (превышен показатель выявления новых случаев инфекции: 19,41% при необходимых 11%);
Донецкая область (недостаточный охват тестированием – 20,58 на 100 тыс. населения при минимальном требовании 24);
Закарпатская область (загруженность больниц превышает 59,64%, показатель выявления новых случаев заражения составляет 15,28%);
Ровенская область (превышен показатель выявления новых случаев заражения – 12,79%);
Тернопольская область (динамика распространения инфекции составляет 14,63% при необходимых 10%);
Черниговская область (проводится меньше 24 тестов на 100 тыс. населения).

Накануне требованиям для смягчения карантина не соответствовали шесть областей: за последние сутки в этот перечень включили Винницкую область.

По состоянию на утро 12 июля общее количество подтвержденных случаев в Украине достигло 53 521. Число летальных случаев от COVID-19 увеличилось до 1383, выздоровело 26 118 человек. За минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев инфицирования, всего с начала пандемии – 2097 случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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