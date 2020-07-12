В Хабаровском крае продлили запрет на проведение массовых мероприятий

12.07.2020, 11:25, Разное

Власти Хабаровского края продлили ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона.

Месяц назад в Хабаровском крае, где с начала пандемии выявили 5217 случаев заражения COVID-19, отменили запреты на работу летних кафе, фитнес-центров и дежурных групп детских садов. Сейчас же ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса, продолжают действовать в отношении ресторанов; также нельзя проводить митинги и другие массовые мероприятия.

Несмотря на запреты сегодня в Хабаровске прошел многотысячный митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. По оценкам СМИ, на стихийной акции присутствовали около 35 тысяч жителей города, полиция же отчитывалась о 10-12 тысячах участников.

Силовики уверены, что акция была спланирована «командой Фургала», однако глава пресс-службы губернатора Надежда Томченко отрицает свою причастность к организации демонстрации. То же самое утверждают и члены ЛДПР (Фургал состоял в этой партии). Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям», — сообщили в партии.

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