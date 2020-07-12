Блогер из Ярославля Ксения Никитина разбилась на мотоцикле в Подмосковье

12.07.2020, 11:23, Разное

По словам очевидцев, девушка повернулась в сторону для того, чтобы снять на телефон целую колонну мотоциклистов. Из-за того, что Ксения Никитина на несколько секунд отвлеклась, она не заметила транспортное средство в левом ряду. К сожалению, шанса выжить у молодого блогера практически не было.

Мотоцикл девушки настолько сильно отбросило в сторону, что Ксения Никитина еще несколько метров пролетела по дороге. Скорой и полиции оставалось только констатировать смерть блогера. На месте ДТП продолжают работать специальный службы, но их расследования вряд ли к чему-то приведут, потому что транспортное средство Никитиной разлетелось на части.

Ксения действительно была популярна среди мотоциклистов. К мнению молодого блогера прислушивались и часто советовались насчет покупок нового железного коня. Девушка вела свой личный блог в “Инстаграм” и ежедневно признавалась в любви мотоциклам.

“Дом, это место в котором твой мотоцикл стоит так долго, что после остается несколько капель масла под ним”, – заявляла погибшая в социальных сетях.

Никитина занималась просветительской деятельностью, она регулярно делилась со своими подписчиками новостями о новых моделях мотоциклов, устраивала тест-драйвы и публиковала красивые ролики.

Байки были настоящей страстью Ксении. Девушка предпочитала передвигаться исключительно на этом виде транспорта и путешествовать по городам России на своем железном коне.