Представлена цена смартфона iQOO Z1x с процессором Snapdragon 765 и АКБ на 5 000 мАч

12.07.2020, 11:17, Разное

Смартфон Vivo iQOO Z1x 5G с объемным аккумулятором и процессором Qualcomm Snapdragon готов к началу продаж. Производитель представил ценники устройства, наименее дорогим будет аппарат с ОЗУ и основной памятью в 6 и 64 гигабайта за 230 долларов США.

Работает смартфон на десятой версии операционной системы Android, адаптированной под продукцию Vivo фирменной оболочкой iQOO UI 1.0. Исходя из названия девайса, он также получил поддержку мобильных сетей пятого поколения. 6,57-дюймовый дисплей iQOO Z1x 5G, выполненный по технологии Full HD+, поддерживает также HDR10+, имеет частоту обновления до 120 герц и охватывает 96 процентов цветового пространства NTSC.

Тактовая частота восьмиядерной системы Qualcomm Snapdragon 765G соответствует 2,4 гигагерцам. Усиливает плату версия с индексом 620 встроенного ускорителя графики Adreno, работу в 5G обеспечивает модем X52. Модуль основной камеры состоит из трех датчиков, главного 48-мегапиксельного и пары сенсоров по 2 мегапикселя, предназначенных для измерения глубины снимка и макросъемки. Селфи-объектив расположен в вырезе экрана справа вверху, он получил расширение в 16 мегапикселей.

Также в аппарате есть сканер отпечатков пальцев, 3.5-разъем для стандартных наушников, USB Type-C, адаптер Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, поддержка геолокации GPS и ГЛОНАСС, и емкая батарея на 5 тысяч мАч с быстрой подзарядкой в 33 Ватт. На полках магазинов появится сразу четыре модификации нового смартфона от Vivo, с ОЗУ в 6 и 8 гигабайта, а также 64-, 128-, и 256-гигабайтным флэш-накопителем. Стоимость iQOO Z1x 5G составит соответственно 230, 260, 285 и 330 долларов США.