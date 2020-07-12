 

Смартфон Asus ZenFone 7 получит флип-камеру

12.07.2020, 11:16, Новости дня

Сегодня стало известно, что модель Zenfone 6 выступит «донором» для новых смартфонов Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro.

В свою очередь, модели получат поворотную камеру, которая оказалась крайне успешной, по мнению специалистов. Именно за счет такой особенности смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro смогут составить серьезную конкуренцию для нынешних лидеров рынка. Кроме того, инсайдеры анонсировали, что смартфоны получат тройной модуль основной камеры.

В дисплее разместят сканер отпечатков пальцев. Несколько ранее уже появлялись данные, что в смартфонах Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro применят модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Остальные особенности будут озвучены в рамках приближающейся презентации.



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