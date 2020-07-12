Мнение: Новый сериал под названием «Перри Мейсон»

12.07.2020, 11:00, Разное

Я тут поняла, в каком жанре сделан этот новый "Перри Мейсон", который тех, кто читал романы, поражает своим полным несоответствием исходному тексту.

По сюжету это как бы приквел к книгам, рассказывающий, как Мейсон был затюканным частным детективом-неудачничком, и как он идет к тому, чтобы стать адвокатом-защитником оскорбленных (в первом сезоне не дойдет). Главного героя там играет Мэтью Рис ("Американцы"), который прекрасен и великолепный актер, но щуплый, мелкий и голодный, и играет скорей Дональда Лэма с оттенком достоевщины, а не баловня судьбы, воплощение американского удачника Перри Мейсона.

Тех, кто хорошо помнит персонажа из книг, полное несоответствие главного героя авторскому замыслу шокирует.

Сам сериал при этом сделан отлично, такой нуар, не оторвешься.

И тут до меня дошло, зачем авторы сериала (которые не идиоты же) сделали всех персонажей ровно не по книге.

Это нарочно.

Это не банальный мискастинг плюс прогиб под толерантность для второстепенных героев.

А программный ревизионизм.

Как "Джейн Эйр" и "Безбрежно Саргассово море".

Этот сериал рассказывает историю, какой она была ДО. Не просто до начала действия книг.

А до применения фильтров "идеальная американская жизнь и эталонный американский мужчина-везунчик, у которого все получается".

Берта Рочестер не сумасшедшая жестокая креолка, а Рочестер — не благородный ни в чем не виноватый джентльмен.

Перри Мейсон — не везунчик со спортивной фигурой.

Делла Стрит — не вечно влюбленная в него, безответная, все время ждущая Пенелопа. А лесбиянка. Чтобы вот эту ее пенелопность точно снять, никаких намеков не оставить.

Пол Дрейк — не расхлябанный белый детектив, сливающийся с толпой и преданный Мейсону, как собачка. А негр, и тоже без пенелопности.

Создатели сериала берут каждое клише Гарднера и говорят "по правде все было не так, это у него эгоцентричная фантазия была". (И опирается все здесь, такие уж времена сейчас, на развенчание белого цисгендерного мужчины как короля мира).

Ревизионизм — очень распространенный жанр: "Гертруда и Клавдий" Апдайка, "Пенелопиада" Этвуд, "Мэри Рейли" не помню кого, про Джекила и Хайда, "Малафисента". Полнометражное кино по таким книгам, со сменой знака плюс на минус часто снимают, а вот сериалы что-то не попадались еще, поэтому сразу не разобралась.

***

Впрочем, по моему мнению, это не "Перри Мейсон", конечно, совсем. А просто новый фильм с Ризом. Что тоже хорошо всегда.

С ревизионизмом у них не очень получилось. "Малафисента" лучше. Если вы любите Перри Мейсона, просто представьте, что это случайное совпадение имен у персонажей. Так намного приятней будет смотреть.