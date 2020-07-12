Личное: Зачем умерла блогерка?

12.07.2020, 10:49, Разное

Куда ни плюнь сегодня, обязательно попадёшь или в эскортограмщицу, или в ютубера. Кто эти люди? Никто не знает, но все они называют себя почему-то блогерами и заняты каким-нибудь совершенно бесполезным делом.

Вчера на своём мотоцикле разбилась насмерть молодая ещё женщина Ксения Никитина 1987 года рождения.



Фото: Соцсети

Оказалось, что Ксюша — ютуберка. На неё подписано аж 38 тысяч человек, и она хотела сделать хороший кадр в момент смерти.

Не знаю, получилась ли фотография, но трактор, который стоял, чтобы выполнить разворот, не оставил ни шанса Ксении, которая летела на скорости 160 км/час и повернула голову назад ради своих блогерских эффектных кадров.

Девушка скончалась на месте, как часто бывает с мотоциклистами.

Чего не жилось-то бабе, спросит обыватель. А я отвечу: на мотоцикле же очень весело!

В компании таких же активных граждан с неравнодушной жизненной позицией Ксения собиралась мотоциклопробегом взять Ярославль.

Выехали колонной, погнали. Наделали фоточек, вернулись. Какая польза от всего этого народному хозяйству, кроме шума и выхлопов? Наверное, никакой, зато жизнь — яркая.

«Ехала, обгоняла колонну мотоциклов и снимала их на камеру, которая прикреплена к шлему. Соответственно повернула голову направо, чтобы их запечатлеть и [врезалась] на 130 [км/ч] в трактор, который перестроился и ехал по левой полосе, чтобы совершить разворот».

В смысле, была — яркая. Но закончилась. Ответа на вопрос зачем она умерла, у меня нет.

«Авария произошла в 11.00 на 87-м километре трассы М-8 в Московской области. По некоторым данным, она двигалась со скоростью примерно 160 км/ч, стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч».

Ксения «Катастрофа» Никитина прожила 33 года. Некоторым хватает этих лет, чтобы их помнили две тысячи лет. О Ксюше же уже завтра забудут. Была блогерка Катастрофа, и нет её больше.

«Я видел результат аварии. Погибла мгновенно. Въехала в трактор, который перестроился на разворот. Она ехала по мотоциклетным меркам не очень быстро. Это не были какие-то безумные гонки, она вела очень большую компанию в Ярославль», — коллега Ксении Георгий Белов.

160 км/час и крутить головой — не безумные гонки? Впрочем, что хорошо в мотоциклистах — трактор они сильно не повредят.