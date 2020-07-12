Мнение: Почему народ заступился за Фургала?

12.07.2020, 10:40, Разное

Главный санитарный врач Хабаровского края подписал постановление, которым продлил ограничения на проведение массовых мероприятий. Понятное дело, что из-за коронавируса.

Но несмотря на то, что этот запрет уже и так действовал, вчера на несанкционированный митинг и шествие в защиту губернатора края Сергея Фургала вышли порядка 35 тысяч жителей Хабаровска.

Уже выдвигается версия, что дело не в Фургале. «Речь скорее идет о бесконечной усталости и раздражении хабаровчан от того, как с их мнением никто не считается. Федеральный центр относится к дальневосточникам (и только ли к ним?) как к податному населению, утратившему статус граждан. Что бы ни делали с людьми — будь то пенсионная реформа или фактическая отмена конкурентных выборов, они будут молчать и терпеть. Из такой аксиомы исходят в Кремле. Хабаровск в июле 2020 года считает иначе: люди вышли на улицу за свое право определять, кто здесь власть. Пусть уж лучше начальники, которых обвиняют в убийствах, чем те, которые просто считают нас пустым местом, — так рассуждают отчаявшиеся люди». (Отсюда)

Не думаю, что дело только в усталости людей от того, что к ним перестали относиться как гражданам. Достаточно спроецировать ситуацию в Хабаровске на другие регионы России.

Возьмем мой родной Татарстан. Если завтра в Казань нагрянут оперативники ФСБ, арестуют, например, мэра Казани Ильсура Метшина и увезут его в Москву, в Лефортово, много ли народу выйдет на стихийный митинг с лозунгами «Свободу Метшину!»? Не думаю, что много. Скорей всего, вообще никто не выйдет. Даже на одиночные пикеты…

А если в Екатеринбург прилетит группа захвата и вывезет в Москву губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сколько человек выйдет на стихийный митинг в его защиту?

А если в Новосибирск прилетит группа захвата и вывезет в Москву губернатора Новосибирской области Андрея Трваникова, сколько человек выйдет на стихийный митинг в его защиту?

А если в Новосибирск прилетит группа захвата и вывезет в Москву губернатора Новосибирской области Андрея Трваникова, сколько человек выйдет на стихийный митинг в его защиту?

А если в Санкт-Петеребург прилетит группа захвата и вывезет в Москву градоначальника Александра Беглова, сколько человек выйдет на стихийный митинг в его защиту?

А если мэра Москвы Сергея Собянина арестуют, сколько москвичей и гостей города пойдут митинговать, требуя «Свободу Собянину!».

Не думаю, что кто-то вообще выйдет на несанкционированный митинг в защиту Куйвашева или Собянина.

Значит, дело все-таки не только «бесконечной усталости и раздражении хабаровчан от того, как с их мнением никто не считается»?

Фотографии отсюда