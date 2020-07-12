Профессор рассказал об уровне заразности COVID-19

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12.07.2020, 10:30, Разное

Декан медицинской школы Университета Гонконга, профессор Габриэль Леунг пояснил об уровне заразности COVID-19. Оказалось, что после мутации инфекция начала распространяться ещё быстрее.
В результате мутации новый штамм коронавируса оказался заразнее почти на треть. Учёный указал на то, что один пациент с позитивным тестом на COVID-19 может заразить четырёх человек. При таких обстоятельствах возникает массовая вспышка, небывалая ранее. Стоит отметить, что проведённое в местном центре исследование доказало правдивость этого суждения.

Габриэль Леунг также заявил, что уже были зафиксированы примеры увеличения количества зараженных от одного больного людей, если сравнивать с весной текущего года. Специалист обратил внимание, что на данный момент нет никаких подтверждений повышения степени смертельности коронавирусной инфекции. Об этом информирует Народные Новости.



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