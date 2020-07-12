 

“Ударился о дно”: Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове

12.07.2020, 10:23, Разное

Знаменитая героиня фильма “Вечный зов” места себе не находит после случившегося ДТП в центре Москвы. Дело в том, что Тамара Семина давным-давно знакома со своим коллегой по цеху и прекрасно понимает, насколько тяжелый период сейчас переживает актер.

Советская актриса напомнила окружающим, что Михаил Ефремов себя всячески корит и “казнит этими мыслями”. Мужчина просил работников полиции арестовать его и упечь за решетку, Тамара Семина уверена, что это последняя стадия критического состояния.

Еще больше актриса не понимает поведение второй стороны конфликта. С Михаилом Олеговичем все уже понятно – пока не разрешится это дело, артист не успокоится, в то время, как семья погибшего курьера разыгрывает целые спектакли на могиле своего родственника.

“Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось”, – публично заявила Татьяна Семина.

Напомним, 8 июня стало роковым для Михаила Ефремова. Актер в нетрезвом состоянии выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. В результате столкновения пострадавший водитель через несколько часов скончался в больнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 10:20 PDT

Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / В Минтруде назвали число безработных в России

28.05 / Ксения Собчак поразмышляла о поспешном браке с Максимом Виторганом

08.07 / В Госдуме предложили ввести в УК статью о нарушении территориальной целостности

03.07 / Мнение: “Русский вопрос”

16.05 / Мнение: Совок и мигранты: три взаимоисключающих мифа

24.06 / Мнение: Зачем Колину Ферту борода, а Мишель Обаме — вечернее платье (в портрете)

13.01 / Мнение: Несколько простых причин, почему руководство Газпрома должно уйти в отставку

22.06 / Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире

10.05 / 2019 год. Пять самых загруженных консульств стран Шенгенской зоны находятся в России

02.06 / Курение сексуально только в кино: “Мамба” узнала, как россияне относятся к вредной привычке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска