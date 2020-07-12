Названа самая безопасная страна для путешествий

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12.07.2020, 10:23, Разное

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко озвучил оригинальную мысль о том, в какую из зарубежных стран путешествовать безопаснее всего. Так, он указал, что в некоторых странах Европы уровень заболеваемости коронавирусом выше, чем в России, и выбирать традиционные для многих маршруты все-таки не стоит.

“Самая безопасная страна – Китай. В нем ниже всех заболеваемость – 5,8 человек на 1000 населения”, – подчеркнул Геннадий Онищенко. Кроме того, низкая заболеваемость коронавирусом регистрируется и в Индии. Впрочем, летать туда бывший главный санитарный врач не советует, объясняя это низким уровнем медицины в стране.

Геннадий Онищенко добавил, что, по его мнению, держать российские границы под замком бессмысленно. А возобновление перелетов поможет развитию экономики.



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