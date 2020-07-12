Новый “заряженный” Honda Civic Type R получит три мотора и полный привод

12.07.2020, 10:10, Новости дня

Сегодня стало известно, что «заряженный» хетчбэк Honda Civic Type R в скором времени получит версии с тремя моторами.

В частности, автомобиль обзаведется 2-литровым бензиновым мотором и двумя электрическими агрегатами. Кроме того, модель станет полноприводной, тогда как ее суммарная мощность достигнет 400 л.с. В свою очередь, при переключении на задний привод станет возможным ограничиться ездой исключительно на электрических агрегатах.

Главными конкурентами для модели выступают Volkswagen Golf R, Audi RS3. Вместе с тем производитель пока не подтверждает вышеуказанные слухи, однако инсайдеры уверены в возможности появления новой модификации в продаже уже к 2022 году.