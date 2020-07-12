Эксперт назвал секретные функции смартфонов

12.07.2020, 10:09, Разное

Многие владельцы смартфонов не знают всех возможностей своих гаджетов. Эксперт пояснил о секретных функциях «умных телефонов».

Специалист исследовательского центра НАФИ «Цифровой гражданин» перечислил наиболее важные опции смартфона, о которых пользователь часто не знает. Так, благодаря постоянной работе инженеров Apple и Google над своей продукцией, любой смартфон имеет защитную функцию при его зарядке. Она прекращает подключение при достижении батареей 100% заряда, а также при попадании на порт влаги или загрязнения. При этом износ аккумулятора можно сократить посредством специализированного пункта в меню настроек «оптимизированная зарядка».

Еще одной полезной опцией является возможность сканирования документов без дополнительных приложений, прямо из предустановленной в операционной системе iOS программы «Файлы». В iPhone также есть множество встроенных функций обработки фото- и видео-файлов, от простейшей обрезки ролика, до изменения или поворота кадра. Кроме возможности сделать скриншот, «умный телефона» может также записывать видео прямо с экрана.

С каждым обновлением ОС улучшается и система безопасности смартфона, так, в них предусмотрены функции по предотвращению доступа к личным данным для посторонних. В случае с потерей устройства владелец может дистанционно стереть все данные и даже увидеть его местонахождение.